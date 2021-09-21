«За доверие и активную позицию»: жителей Воронежской области поблагодарили за участие в выборах в Госдуму РФ

Фото из архива КП Фото: Максим ГОРОХОВ

В Воскресенье, 19 сентября, в Воронежской области завершились парламентские выборы. По данным Облизбиркома, явка по региону превысила 53%. В Воронеже сделали свой выбор более 33% избирателей.

После подсчета 99% протоколов в Воронежской области лидером стала «Единая Россия». За нее проголосовали 55,8% всех избирателей региона. КПРФ заняла вторую строчку с результатом 19,69%. Пятипроцентный порог преодолели ЛДПР (6,04%) и «Справедливая Россия – За правду» (5,23%). За партию «Новые люди» проголосовали 5,1% избирателей. В целом, по мнению властей региона, экспертов и участников выборов в Государственную думу электоральный процесс в этом году был конкурентным и прозрачным, а на участках фиксировали минимум нарушений.

Выдвинуться в парламент смогут члены фракции «Единая Россия» – зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев, депутат Госдумы РФ Сергей Чижов и депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко.

Парламентарии поблагодарили всех жителей Воронежской области за активное участие в выборах, вне зависимости от того, за какую партию они голосовали. И особые слова благодарности обратили в адрес своих избирателей за доверие и активную жизненную позицию.

Вице-спикер Госдумы РФ Алексей Гордеев, комментируя итоги выборов, отметил, что избирательная кампания-2021 была очень конкурентная (в четырех одномандатных округах приняли участие 32 кандидата) и при этом чистая. По словам политика, всего было проведено 17 тысяч встреч представителей партии «Единая Россия» и кандидатов с жителями области, собрано и направлено в народную программу 25 тысяч предложений, и «практически все они были учтены».

– Это хороший задел на будущее для того, чтобы мы проводили политику, которую ждут наши избиратели. Одновременно это и возможность, и необходимость отчитываться о проделанной работе. Считаю, что выборы состоялись, и хотел бы поблагодарить всех избирателей, независимо от их предпочтений. Важно, что люди выразили свое мнение. И конечно, отдельное спасибо всем тем, кто проголосовал за нашу партию, за «Единую Россию», – сказал зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев.

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко поблагодарил также поблагодарил воронежцев за поддержку и доверие.

– Доверие – главный капитал политика. «Единая Россия», как команда Президента, подтвердила свое лидерство и сформировала по итогам выборов конституционное большинство в парламенте. Я хотел бы сказать каждому, кто отдал свой голос за партию «Единая Россия», спасибо! И конечно, хотел бы поздравить всех моих товарищей по партии с убедительной победой в жесткой и конкурентной борьбе. Мы должны всегда помнить одно важное обстоятельство: власть дается народом и наша задача – работать на благо людей, – отметил Евгений Ревенко.

К словам благодарности присоединился и заместитель руководителя центрального межрегионального координационного совета Партии «Единая Россия», зампредседателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Сергей Чижов.

– Благодарю вас за победу, которую мы одержали вместе! Уровень полученной поддержки – а это более 50 % – говорит о том, что сотни тысяч людей готовы вместе со мной трудиться ради развития и процветания земли Воронежской. Выборная кампания – всегда напряженный и ответственный период в моей работе, но все самое важное и сложное для меня только начинается. Вместе со своим доверием вы передаете мне наказы – задачи, которые требуют оперативного и кардинального решения. Поэтому, главное дело моей жизни – оправдать ваше доверие!, – сказал Сергей Чижов.