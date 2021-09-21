Воронежский облздрав объяснил очередь под дождем в детскую поликлинику большим наплывом за справками в кружки

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Воронежский департамент здравоохранения прокомментировал ситуацию с уличной очередью в детскую поликлинику №8, где родители с больными детьми вынуждены были выстаивать на улице под дождем. Об этом очевидцы сообщили 20 сентября в соцсетях. Чиновники объяснили очередь сезонным наплывом заболевших и повышенным спросом на справки для кружков.

- Для исключения пересечения потоков здоровых и больных детей в поликлинике организован блок неотложной помощи с отдельным входом. Дежурный врач ведет прием в две смены с 8.00 до 20.00 без предварительной записи. В связи с сезонным ростом заболеваемости и началом посещения детьми кружков, куда требуется справка о здоровье, отмечается повышение обращаемости детей без записи к дежурному врачу. В связи с этим для приема пациентов привлекаются врачи профилактического отделения, - отметили в облздраве. - Вчера специалисты приняли 143 ребенка, сегодня на 15.00 - 72. Врачи принимают всех обратившихся, никому не отказывают в помощи.

Ранее воронежцы жаловались на очереди в детское отделение поликлиники №7 в Шилово. Чиновники облздрава тогда посоветовали дозваниваться в регистратуру для записи к врачу.