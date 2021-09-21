В Воронеже открытие памятника Троепольскому перенесли на конец года

фото мэрии Воронежа

Установку и открытие памятника Троепольскому в Воронеже перенесли на конец 2021 года. В постановлении на сайте мэрии точная дата не называется, указан четвертый квартал. Ранее памятник «папе» Бима планировали открыть ко Дню города.

Лучший проект скульптуры известному писателю выбрали в конце апреля из 21 предложения скульпторов из Воронежа, Москвы и Московской области, Курска, Липецка и Оренбурга. Победил проект Андрея Шипунова и Константина Филиппова из подмосковного Жуковского.

Скульптурный ансамбль будет состоять из двух фигур - писателя и самого трогательного его персонажа - сеттера Белого Бима Черное ухо. Планируется, что бронзовая скульптура будет высотой около 2,1 метра. По предварительным подсчетам, она обойдется в сумму около 4,5 млн рублей.

Памятник Гавриилу Троепольскому появится в парке «Орленок». Место размещения скульптуры выбрано неслучайно: писатель жил недалеко от парка - в доме № 8 по улице Чайковского.