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Происшествия21 сентября 2021 17:49

В Воронеже «пятерка» врезалась в «Ниссан»: погибли двое

От травм умерли на месте аварии водитель отечественной машины и его несовершеннолетняя пассажирка
Юрий КОЗЛОВ
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В больницу забрали только женщину, рулившую "Ниссаном". Водителю и пассажирке "пятерки" уже ничем нельзя было помочь.

В больницу забрали только женщину, рулившую "Ниссаном". Водителю и пассажирке "пятерки" уже ничем нельзя было помочь.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 21 сентября, около 16.00 в Левобережном районе недалеко от дома № 43А/2 на улице Минской случилась авария, в которой погибли два человека. В этом месте друг в друга врезались «пятерка» и «Ниссан-Кашкай». Первым управлял 69-летний воронежец. Иномаркой рулила 63-летняя женщина. Она тоже живет в Воронеже.

Водитель «пятерки» и его несовершеннолетняя пассажирка (личность девочки сейчас устанавливают) погибли на месте. Женщину, управлявшую «Ниссаном», отвезли в больницу.

Последствия ДТП.

Последствия ДТП.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, кто прав, кто виноват в этой аварии.