В Воронеже «пятерка» врезалась в «Ниссан»: погибли двое

В больницу забрали только женщину, рулившую "Ниссаном". Водителю и пассажирке "пятерки" уже ничем нельзя было помочь. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 21 сентября, около 16.00 в Левобережном районе недалеко от дома № 43А/2 на улице Минской случилась авария, в которой погибли два человека. В этом месте друг в друга врезались «пятерка» и «Ниссан-Кашкай». Первым управлял 69-летний воронежец. Иномаркой рулила 63-летняя женщина. Она тоже живет в Воронеже.

Водитель «пятерки» и его несовершеннолетняя пассажирка (личность девочки сейчас устанавливают) погибли на месте. Женщину, управлявшую «Ниссаном», отвезли в больницу.

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, кто прав, кто виноват в этой аварии.