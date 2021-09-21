В центре Воронежа в квартире нашли полуразложившийся труп ее хозяйки

Выяснением обстоятельств смерти пожилой женщины занимаются в Следственном комитете. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 20 сентября, в одном из домов на улице Куколкина нашли полуразложившийся труп 81-летней женщины. Ее квартиру вскрыли после звонка соседей, почувствовавших невыносимый запах, доносящийся из-за двери.

Выяснением причин смерти пожилой женщины занялись прибывшие на место ЧП сотрудники Следственного комитета. В региональном управлении ведомства дали такой комментарий:

- Следователи проводят проверку. Смерть женщины, по предварительным данным, не носит криминальный характер. Проведен осмотр места происшествия, наши сотрудники опрашивают соседей. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.