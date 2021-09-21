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Общество21 сентября 2021 17:10

В Воронеже на снос пиццерии вызвали полицию с автоматами

Местные жители забеспокоились
Юрий КОЗЛОВ
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Чтобы снести незаконно стоящую на Бульваре Победы пиццерию, пришлось вызывать полицию.

Чтобы снести незаконно стоящую на Бульваре Победы пиццерию, пришлось вызывать полицию.

Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» появился тревожный пост:

- Оцепили пиццерию, стоит полиция с автоматами, что случилось?

Оказалось, что речь идет о торговом объекте, находящемся по адресу: Бульвар Победы, 35. Его должны были снести по плану как незаконно установленное строение. Однако тихо-мирно это сделать не получилось. Об этом можно судить из комментария мэрии:

- Ничего страшного там не происходит. Идет снос незаконного объекта по решению суда, владельцы не очень хотят исполнения закона. Для поддержания порядка приглашены сотрудники правоохранительных органов.