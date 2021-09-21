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Происшествия21 сентября 2021 16:29

Житель Воронежа в гостях у знакомой перевел деньги с ее карты на свою

Теперь может получить до 6 лет
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже задержали digital-вора. 41-летняя жительница Воронежа в апреле вдруг не досчиталась 58 тысяч рублей на своей карте.

Оперативники установили, что у нее в гостях был знакомый. Мужчина пользовался мобильным устройством потерпевшей, после чего она и обнаружила пропажу средств со своего расчетного счета. В течение нескольких месяцев знакомый обещал вернуть деньги, но так и не сдержал своего обещания. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

26-летнего воронежца задержали на рабочем месте. В отделе полиции он признался, что через мобильное приложение перевел деньги знакомой на свою банковскую карту. Он уже частично вернул их. Но мужчине грозит до шести лет за кражу.