Житель Воронежа в гостях у знакомой перевел деньги с ее карты на свою

В Воронеже задержали digital-вора. 41-летняя жительница Воронежа в апреле вдруг не досчиталась 58 тысяч рублей на своей карте.

Оперативники установили, что у нее в гостях был знакомый. Мужчина пользовался мобильным устройством потерпевшей, после чего она и обнаружила пропажу средств со своего расчетного счета. В течение нескольких месяцев знакомый обещал вернуть деньги, но так и не сдержал своего обещания. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

26-летнего воронежца задержали на рабочем месте. В отделе полиции он признался, что через мобильное приложение перевел деньги знакомой на свою банковскую карту. Он уже частично вернул их. Но мужчине грозит до шести лет за кражу.