В Воронеже отключат воду в части домов Коминтерновского района

Воды не будет 13 часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В «РВК-Воронеж» рассказали об очередном масштабном отключении воды. На этот раз без нее оставят жителей кварталов, находящихся в границах следующих улиц: Московский проспект (нечетная сторона) - бульвар Победы - ул. Владимира Невского - ул. Генерала Лизюкова – ул. Антонова-Овсеенко до Московского проспекта, а также Хользунова, 122 (бизнес центр «Арлан»). Воды не будет с 23.00 21 сентября до 12.00 22-го

Приятное исключение сделают для домов по адресам: улица Антонова-Овсеенко 29, 31, 31а, 33, 33б, 35, 35в, 35э; Московский пр-т, 145, 147, 147а, 147в, 149, 149а, 153. Там вода будет.

- Причина отключения – ремонт трубопровода диаметром 400 миллиметров. Большую часть работ решено проводить ночью, чтобы как можно меньше доставить неудобств горожанам, - сообщили в ООО «РВК-Воронеж».