Нападающий воронежского «Факела» попал в сборную 12 тура ФНЛ

Андрей Разборов в матче с "Кубанью" был неудержим. Фото: с сайта ФК "Факел"

Классная игра Андрея Разборова с краснодарской «Кубанью» не осталась без внимания аналитиков ФНЛ. Его включили в символическую сборную 12 тура.

Напомним, Разборов забил два подряд породистых гола. Сначала после паса Хызыра Аппаева здорово перебросил высоченного вратаря «Кубани» Андрея Климовича. А потом смог перехитрить сразу трех защитников и положить мяч точно в угол. Таким образом, Разборов внес большой вклад в разгром некогда могучей «Кубани» - 4:0. При этом, если бы реализовал все моменты, мог бы и четыре гола забить. Видео всех голов этого матча смотрите чуть ниже.

Смотреть видеосюжет 19.09.2021 Видеоотчёт о матче «Кубань»-«Факел»

Вместе с Разборовым в символическую сборную 12 тура ФНЛ попали:

вратарь Андрей Голубев («Нефтехимик» (Нижнекамск);

защитники Филип Стаменкович («Велес» (Москва), Дмитрий Иванов («Краснодар-2»), Андрей Евдокимов («Торпедо» (Москва);

полузащитники Артур Галоян («Велес» (Москва), Бутта Магомедов («Алания» (Владикавказ), Андрей Кравчук и Мухаммад Султонов («Торпедо»); Владислав Лазарев («Балтика» (Калининград);

нападающий Батраз Гурциев («Алания»).

Главным тренером сборной тура эксперты на этот раз выбрали наставника томской «Томи» Сергея Жукова.