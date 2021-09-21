На бывшую судью Воронежского облсуда завели уголовное дело за ДТП с пострадавшим пенсионером

Сначала Людмила Козиева лишилась статуса судьи облсуда, а потом стала фигурантом уголовного дела. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) дали согласие на возбуждение уголовного дела в отношении 49-летней бывшей судьи Воронежского областного суда Людмилы Козиевой. Ранее она подала в отставку. В областном суде 15 сентября ее заявление удовлетворили.

Козиеву обвиняют в ДТП, случившемся 21 июля 2020 года. В тот день на Набережной Массалитинова в стоявшую 15-ю «Ладу» врезался «Фольксваген Туарег» судьи. После удара отечественную машину слегка подбросило, и она пролетела несколько метров. В аварии получил тяжелые травмы 61-летний мужчина, сидевший в «Ладе», он стал инвалидом.

В свое оправдание после аварии Козиева говорила, что ей стало плохо, и поэтому она не смогла избежать столкновения.

В марте 2021 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отстранил от работы следователей, назначивших по этому делу экспертизы, итоги которых противоречили друг другу.

Любопытно, что Людмила Козиева в 2017 году претендовала на то, чтобы стать председателем Воронежского областного суда. Но наверху ее кандидатуру «завернули».

Теперь экс-судья сама будет отвечать перед судом по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ей грозит до двух лет лишения свободы.