Воронежцев пригласили на день рождения Веневитинова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Литературный музей имени Никитина позвал воронежцев на день рождения Дмитрия Веневитинова - поэта и философа, родоначальника русской философской лирики, одаренного художника, музыканта и литературного критика.

Праздник пройдет в музее-усадьбе Веневитинова 26 сентября. В программе мастер-классы «Веселые порхающие бантики» и «Крокет - игра дачников и королей», тематическая экскурсия «Братья одной поэзии: Дмитрий Веневитинов и Александр Пушкин», театрализованная программа «Простосердечный сын свободы», концерт симфонического оркестра Воронежского концертного зала «Русская классика в русской усадьбе».

Начало в 12.00.