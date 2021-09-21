Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды21 сентября 2021 14:47

Воронежцев пригласили на день рождения Веневитинова

Праздник устроят в музее-усадьбе
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Литературный музей имени Никитина позвал воронежцев на день рождения Дмитрия Веневитинова - поэта и философа, родоначальника русской философской лирики, одаренного художника, музыканта и литературного критика.

Праздник пройдет в музее-усадьбе Веневитинова 26 сентября. В программе мастер-классы «Веселые порхающие бантики» и «Крокет - игра дачников и королей», тематическая экскурсия «Братья одной поэзии: Дмитрий Веневитинов и Александр Пушкин», театрализованная программа «Простосердечный сын свободы», концерт симфонического оркестра Воронежского концертного зала «Русская классика в русской усадьбе».

Начало в 12.00.