В Воронеже посреди дороги провалился асфальт

Муж разместившей пост женщины едва избежал аварии в этом месте. Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» женщина пожаловалась на жуткое состояние дороги на участке улицы Матросова:

- Провалился асфальт между ост. Песчаный лог и Острогожским кольцом! Вчера (20 сентября – Ред.) тут ехали в темное время суток, хорошо муж сориентировался вовремя и вырулил.

В комментариях к посту сразу несколько человек утверждают, что в этом месте дорогу уже много раз ремонтировали, а она снова проваливается.

В мэрии сообщили, что над устранением проблемы сейчас работают:

- Уже с утра 21 сентября на месте были специалисты, они установят причину провала, а также балансодержателя сетей. Происходят подобные ЧП, как правило, из-за коммуникаций под проезжей частью. В сжатые сроки дорогу приведут в порядок. Опасное место огородили.