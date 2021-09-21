Воронежский «Буран» проиграл питерскому «СКА-Неве»

Захар Виноградов пропускает первый гол, оказавшийся победным для гостей. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

«Буран» не смог продолжить победную домашнюю серию. Она прервалась на двух матчах. Хоккеисты «СКА-Невы» оказались просто мастеровитее. А компенсировать это «физикой» у «ураганных» не получилось – слишком много сил отняли предыдущие встречи с овертаймами.

Судьба матча решилась во втором периоде. На 28 минуте Никита Лисов открыл счет, не обошлось при этом без ошибки вратаря «Бурана» Захара Виноградова. А в конце периода его оставили партнеры перед одиноким Кириллом Танковым. Тот Захара хладнокровно «расстрелял» - 0:2. В третьем периоде счет не изменился.

Главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков подвел итоги матча:

- В общем-то проиграли во всем – в движении, всю борьбу, все подборы были за соперником. Они были свежее, наглее, мобильнее. В принципе, мы знали, что будет хорошее движение, давление со стороны соперника, готовились к этому. Но у нас была непростая серия игр, овертаймы, буллиты. Конечно, это все накладывается и немного физически мы подсели. Сейчас главное ребят восстановить к следующему матчу и эмоционально, и физически. Следующая команда – «Химик» не менее быстрая и активная. Тем не менее, я бы хотел отметить характер команды, ребята беспощадно пластались, ловили все шайбы на себя. Да, наделали много ошибок, но спасибо им за самоотверженность, характер и дух.

«Буран» опустился на 12 место. Как и будущего соперника, «Химика» из Воскресенска, у «ураганных» семь очков. Но после семи игр, у подмосковной команды – после шести. Игра с «Химиком» пройдет в Воронеже. Начнется она 22 сентября в 19.00.