В Воронеже детская площадка в Советском районе попала в ТОП-10 худших в России

Еще недавно детская площадка на улице Олеко Дундича, 11 была в таком состоянии. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Детская площадка в Советском районе по адресу: улица Олеко Дундича, 11 попала в федеральный ТОП-10. К сожалению, этому месту можно только огорчаться. Дело в том, что в рейтинг активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) включили худшие игровые площадки в России.

К недостаткам площадки на Олеко Дундича в ОНФ отнесли то, что на нет ограждений нет, вокруг ездят и паркуются. А еще лесенки, качели, лавочки в ужасном состоянии и заросли травой. На территории площадки валяются камни. Песочница сломана. У еще восьми игровых зон в России похожие проблемы.

Песочница была разрушена, в песке валялся мусор. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Ну а самая худшая находится в прославленном КВНом городом Камызяк Астраханской области. Там поломаны практически все тренажеры, на территории мусор, сорная растительность. На нее даже пожаловались во время Прямой линии Президенту России.

По воронежской худшей площадки в мэрии дали такой комментарий:

- Придомовая территория и все элементы благоустройства на ней являются общедомовой собственностью. Обслуживание их является компетенцией управляющих компаний. На данный момент санитарный порядок на территории двора наведен.

Сейчас мусор убрали, но сильно краше от этого площадка не стала. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В мэрии добавили:

- Есть несколько способов обновления, благоустройства двора и элементов – включение соответствующих расходов в смету и тариф на обслуживание (без этого УК не может выделять средства на ремонт), целевой сбор, а также участие в программах комплексного благоустройства. В рамках таких программ ежегодно из бюджетов всех уровней выделяется около 200 млн рублей, по нескольку десятков дворов получают полное обновление, включающее замену игрового оборудования. В прошлом году проведена новая заявочная компания, больше 150 дворов включены в планы администрации на ближайшие годы. По информации управления ЖКХ, собственники жилья этого дома, к сожалению, не подавали заявки на включение в программу. Без такой инициативы администрация города не может запланировать там благоустройство.

Включение в рейтинг прокомментировали и УК Советского района, обслуживающей дом № 11:

- Комментарий УК «Советского района»:

- Игровое оборудование у дома № 11 по ул. Олеко Дундича не входит в состав общедомового имущества. Это значит, что в договор управления между собственниками дома и УК не включена услуга по обслуживанию и ремонту этой детской площадки. Соответственно, по данной услуге УК не производит начисления жителям, а жители ее не оплачивают.

Согласно жилищному законодательству для того, чтобы УК могла ремонтировать и следить за детским игровым оборудованием, собственники помещений в многоквартирном доме должны провести общее собрание, принять решение о включении площадки в состав общедомового имущества, а также решить вопрос об источнике финансирования данных работ, т.е. увеличить размер платы за «содержание и текущий ремонт». Подобного решения собственники не принимали, протокол общего собрания об этом в УК не поступал.

Также на любую детскую площадку в УК должна быть передана техническая документация, которая подтверждает безопасность оборудования и его соответствие ГОСТам. На данную площадку никаких сертификатов в УК не поступало.

Уборку территории наш дворник производит регулярно, однако жители близлежащих домов также регулярно оставляют здесь бутылки и мусор, не потрудившись пройти десяток метров до близлежащей контейнерной площадки. На данный момент мусора на площадке нет.