Под Воронежем агроном организовал хищение почти 400 тонн зерна во время сбора урожая

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Лискинском районе раскрыли хищение зерновых с полей у села Тресоруково. Действовала целая группа: задержали семерых мужчин в возрасте от 25 до 42 лет.

Для сбора урожая сельхозкомпания наняла три десятка водителей грузовых автомобилей с их личным транспортом. Шестеро из них оказались знакомыми 32-летнего агронома.

Похитители использовали несколько схем. Пытались ввести в заблуждение систему контроля, меняясь картами для идентификации водителя между собой, загружали зерном два автомобиля по одной карте, а также отцепляли прицеп с урожаем в пути следования на элеватор. Похищенное зерно продавали частным организациям и физическим лицам в Лискинском районе.

С июля по сентябрь подозреваемые похитили 315 тонн пшеницы и 72 тонны ячменя. Причиненный ущерб составил более 5 млн рублей.

- Все причастные к сбору урожая указали на 32-летнего агронома, как организатора хищения. Он и водители грузовых автомобилей признались и назвали места сбыта похищенного зерна. Полученные деньги они распределили между собой, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

За кражу им грозит до 10 лет лишения свободы.