В Воронеже поймали парня, расплатившегося в цветочном павильоне фальшивой пятитысячной купюрой

18-летний житель Подольска попался в Воронеже на сбыте фальшивых денежных купюр.

Вечером 19 сентября парень расплатился поддельной пятитысячной банкнотой в торговом павильоне, торгующем цветами. Полицейские установили, что фальшивку мужчина приобрел через интернет посредством тайника.

В отделе полиции задержанный признался, что приехал в Воронеж к знакомому, жил у него в квартире в Советском районе, ему не хватало денег на личные нужды, поэтому он решил сбыть фальшивку. За это ему грозит до восьми лет заключения.