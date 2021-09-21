Глава Следкома РФ поручил разобраться, почему многодетной матери в Воронежской области предоставили непригодное жилье

Глава Следственного комитета России поручил воронежским следователям разобраться в проблеме многодетной матери из Нижнедевицкого района, которой предоставили непригодное жилье. Женщина, у которой семеро детей, была вынуждена обратиться к председателю СК РФ через СМИ. 21 сентября в новостном выпуске одного из федеральных каналов вышел сюжет, что 12 лет назад многодетной матери предоставили жилье по социальной программе, которое построено в промзоне и непригодно для проживания, к тому же не числится в соответствующих документах районной администрации. Жительница Воронежской области обращалась в компетентные органы, но никто до сих пор ей не помог, поэтому она попросила Главу Следкома возбудить уголовное дело.

Воронежские следователи начали проверку по озвученным в телесюжете фактам.

- В рамках проверки допросят должностных лиц компетентных органов власти и местного самоуправления, саму женщину, будет изъята и изучена документация, касающаяся выделения средств для приобретения указанного домовладения и определяющая его правовой статус, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Глава Следственного комитета России взял под контроль проверку ситуации.