В Воронежской области зафиксировали рекорд по подключенным к ИВЛ больным «ковидом»

Тяжелых форм "ковида" становится все больше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На фоне возрастания заболеваний коронавирусом увеличилось количество тяжелых течений этой жуткой заразы. Напомним, за последние сутки заразился 491 житель Воронежской области, 32 умерли. Больше смертей было только 4 августа 2021 года – 33.

Увы, информация о подключенных к ИВЛ пациентам (а это значит, что больной находится в критическом состоянии) не позволяет рассчитывать, что в ближайшее время ситуация улучшится. По данным на понедельник, 20 сентября, на искусственной вентиляции находятся 207 больных «ковидом» (для сравнения на позапрошлой их было 173).

Почти столько же людей на прошлой неделе умерли от главного осложнения «ковида» пневмонии – 210 человек (неделей раньше смертей было 173). Раньше столько человеческих жертв от воспаления легких было не за неделю, а за год.

Медики напоминают: даже тем, кто сделал прививку от коронавируса (а их сейчас в Воронежской области уже более 696 тысяч человек) надо проводить ревакцинацию через полгода. Во время нее вам будут водить тот же препарат, что и при вакцинации.