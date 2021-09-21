Многодетная мать из Воронежской области пожаловалась на непригодное жилье, выделенное ей по соцпрограмме

Мать семерых детей из Нижнедевицкого района рассказала по телевидению о непригодном жилье, которое женщине выделили по соцпрограмме. Сюжет вышел в новостях 21 сентября.

Жилье многодетной матери выделиди еще 12 лет назад. Однако дом построен в промышленной зоне, отсутствует правоустанавливающая документация на него, а также на ввод его в эксплуатацию.

Женщина обратилась к Глава Следкома РФ с просьбой возбудить уголовное дело, поскольку ее обращения в компетентные органы так и не дали никакого результата.