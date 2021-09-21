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Происшествия21 сентября 2021 11:35

Не уступил дорогу: на Левом берегу Воронежа «Шкода Октавия» врезалась в «Киа Рио»

Двое пострадали, в том числе несовершеннолетний
Ярослав ИВАНОВ
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фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Два человека, в том числе несовершеннолетний мальчик, пострадали в аварии вечером 20 сентября на Левом берегу Воронежа.

В 20.45 на перекрестке Ленинского проспекта и Героев Стратосферы 33-летний водитель «Шкоды Октавия», поворачивающий налево с Ленинского проспекта со стороны ул. Лебедева в сторону моста ВОГРЭС, не уступил дорогу и врезался в «Киа Рио», следовавшую во встречном направлении по Ленинскому проспекту в сторону ул. Лебедева.

В аварии пострадали 10-летний мальчик в «Шкоде Октавия» и 28-летняя автомобилистка, управлявшая «Киа Рио», их отправили в больницу.