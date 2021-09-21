В Воронеже еще в шести парках установят общественные туалеты

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В воронежских парках и скверах появятся еще шесть общественных туалетов. В мэрию уже поступили предложения о включении в схему размещения НТО новых мест с автономными модулями. Речь идет об общественных пространствах «Алые паруса», Центральном парке, «Танаисе», «Южном» и скверах «Советский» и «Петровский». Об этом рассказали в горадминистрации 21 сентября.

Дефицит общественных туалетов все еще остается актуальным для областного центра. Власти Воронежа и лично мэр Вадим Кстенин уделяют решению этого вопроса большое внимание. В 2020 году был запущен проект по установке НТО с автономными модулями. Несмотря на сложный для многих предпринимателей экономический период, он был поддержан бизнес-сообществом и набирает обороты. Заключено уже четыре договора на размещение торговых павильонов с общественными туалетами. В Центральном парке и на Московском проспекте в районе Аллеи Славы объекты уже установлены. В скором времени они заработают в сквере «Дубрава» и на пересечении улиц Южно-Моравской и Комарова.

– Все территории имеют разную степень привлекательности для бизнеса, поэтому для каждого модуля мы проанализировали и определили возможность установить нестационарный торговый объект разной площади, чтобы обеспечить его экономическую целесообразность. Участвуя в торгах, бизнес подтверждает свою заинтересованность в проекте. Мы готовы обсуждать предложения по его развитию, – отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Поскольку проект только начал реализовываться, предпринимателям еще предстоит его оценить. При этом власти создали достаточно привлекательные инвестиционные условия – стоимость посещения будут определять сами бизнесмены, а срок размещения НТО увеличен до 10 лет.

В Воронеже есть показательные примеры. Аналогичный проект установки вместе с НТО современных остановочных павильонов, которые можно размещать на 10 лет, сегодня имеет успех. В городе создано уже 39 таких объектов.

– Совместно с предпринимателями мы оцениваем экономику каждого объекта на практике и составляем дальнейшие планы – на 2022-2023 годы. Если изначально у нас было 9 предложений на размещение, то в итоге осталось 4. Остальные, по мнению предпринимателя, устанавливать оказалось экономически нецелесообразно. Были места, от которых мы отказались по просьбе горожан. Это живой проект, который мы строим все вместе, – рассказала вице-мэр Людмила Бородина.

Кстати, над визуализацией модулей поработали архитекторы и постарались их сделать наиболее привлекательными. В будущем их можно без ущерба для городской среды размещать и на магистральных, и на центральных воронежских улицах, но на первом этапе принято решение сосредоточиться на парках, скверах и т. д. Сами торговые объекты, имеющие специализацию «общественное питание», располагаются на расстоянии не менее 50 метров от модуля, как предписано действующими санитарными нормами.