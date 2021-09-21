Под Воронежем водитель-взяточник, угнавший полицейскую машину и толкнувший правоохранителей, получил условный срок

53-летний житель Бобровского района получил условный срок за дачу взятки, угон автомобиля полиции и травмы правоохранителей.

Мужчину на «ВАЗ 2106» инспектор ДПС остановил днем 3 февраля на автодороге «Анна-Бобров». У 53-летнего водителя визуально обнаружили признаки алкогольного опьянения. В салоне автомобиля ДПС нарушитель, не желая быть привлеченным к административной ответственности, предложил сотруднику полиции деньги - положил 21 000 рублей между сидениями служебного автомобиля. Его задержали. Но «подвиги» нарушитель продолжил.

Когда его привезли в полицию, пока правоохранители пытались открыть заклинившую заднюю дверь машины, мужчина резко пересел на переднее сиденье, завел двигатель и попытался скрыться. Один из полицейских успел открыть водительскую дверь, но нарушитель продолжил движение, в результате чего правоохранитель упал и получил травму. Второго стража порядка, успевшего запрыгнуть в машину, обвиняемый с силой толкнул в лицо. Но полицейскому удалось вытащить ключ из замка зажигания, после чего автомобиль остановился.

Мужчине суд дал четыре года лишения свободы условно.