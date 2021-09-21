В Северном районе Воронежа школьникам пришлось идти на занятия по колено в воде

фото паблика «Воронеж VRN» Фото: СОЦСЕТИ

Воронежцы в соцсетях пожаловались на затопленный подход к школе №101. Фото «реки» перед главным входом образовательного учреждения в Северном районе возмущенные родители опубликовали в паблике «Воронеж VRN».

- Пешеходный переход перед главным вестибюлем МБДОУ СОШ №101 превратился в бурлящую реку, которую детям и родителям необходимо преодолевать каждый раз, когда в городе идет дождь, - подписали снимок очевидцы.

За последние четыре дня дождей в Воронеже выпало осадков больше, чем за июль и август. В итоге затопило множество городских улиц. В мэрии сообщили, что в тех местах, где нет ливневки, откачивать воду будут с помощью мотопомп. Во всех остальных - надо набраться терпения и подождать, от 20 минут до 2-3 часов. Именно столько времени требуется системе ливневой канализации, чтобы справиться с последствиями дождя.