Под Воронежем фургон влетел в две фуры: два водителя в больнице

фото 36.мвд.рф

Cотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии в Павловском районе, которая произошла 20 сентября. Около 6.50 на 17-м километре автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка-Бутурлиновка» столкнулись три грузовика.

По предварительным данным полиции, 24-летний водитель «ГАЗ-2790» не выбрал безопасный боковой интервал до движущегося во встречном направлении автомобиля МАN с полуприцепом, врезался в него, после чего фургон отлетел в фуру Volvo, которая шла навстречу.

фото 36.мвд.рф

В ДТП пострадали водитель фургона и 33-летний водитель MAN, их отправили в больницу.

За 20 сентября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 140 ДТП, в них пострадали 10 человек и двое 2 погибли.