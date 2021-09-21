Воронежцам расскажут о песенном фольклоре

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

3 октября в библиотеке имени Никитина стартует цикл «Беседы о народной песне Воронежской губернии». Первая беседа-концерт «Лоскутное одеяло воронежской песенной традиции» познакомит с музыкальными диалектами нашего края. А проведет ее профессор Воронежского института искусств, заведующая кафедрой этномузыкологии Галина Сысоева при участии своих студентов - фольклорного ансамбля «Воля». Профессор расскажет о самобытной музыкальной культуре Воронежской области, красоте слога и напева, богатстве песенного текста. Ученики продемонстрируют традиционное хоровое пение, исполнив обрядовые протяжные и тематические песни нашего края.

Под руководством Галины Сысоевой проходят фольклорные экспедиции, где она вместе со студентами проводит музыкально-этнографические исследования русской традиционной культуры Воронежской и Белгородской областей. По результатам этих трудов опубликованы сборники с нотными записями песен, литературными и диалектными вариантами текстов.

В «Никитинке» много работ Галины Яковлевны и ее студентов: «Свадебные песни Верхнемамонского района Воронежской области», «Цветочек мой лазоревый. Народные песни Воронежской области», «Раннее казачество на Тихой Сосне», монографии «Традиционные песни села Россошь Репьевского района Воронежской области», «Песенный стиль воронежско-белгородского пограничья», «Традиционная культура и песни села Истобное Репьевского района Воронежской области».

Лекция «Лоскутное одеяло воронежской песенной традиции» пройдет 3 октября в 15.00 в лекционном зале «Никитинки» на 4-м этаже.