Воронежцы пожаловались на уличные очереди еще в одну детскую поликлинику

Типичный Воронеж

Воронежцы 20 сентября пожаловались на очередную очередь в детскую поликлинику – на это раз в №8. Снимки появились в соцсетях.

- Вот такая очередь только на улице стоит от поликлиники детской 8. Люди стоят с больными детьми под дождем, чтобы попасть к дежурному врачу, так как вызвать на дом просто нереально. Все для людей? Стоим уже 2 часа промокшие, а народу еще много впереди, это просто ужас, - написали горожане в паблике «Типичный Воронеж».

"Комсомолка" запросила комментарий в департаменте здравоохранения.

Ранее воронежцы жаловались на очереди в детское отделение поликлиники №7 в Шилово. Чиновники облздрава тогда посоветовали дозваниваться в регистратуру для записи к врачу.