За год воронежцы стали на 10,5 % больше траить на платные услуги

С начала этого года жители Воронежской области потратили на платные услуги 87,1 млрд рублей, что на 10,5 процента выше, чем год назад.

Если разделить эту сумму на число жителей, то средняя цифра потраченных средств на одного воронежца составит 37792,5 рубля.

В сравнении с январем – августом прошлого года больше всего выросли траты воронежцев на услуги туристических агентств, туроператоров (в 1,9 раза), услуги учреждений культуры (в 1,5 раза), услуги специализированных коллективных средств размещения (на 44,3 %), услуги физической культуры и спорта (на 42,6 %), транспортные услуги (на 37,5 %), услуги гостиниц (на 25,5 %), медицинские услуги (на 17,8 %), а также ветеринарные услуги (на 16 %). На 2.1 % меньше стали тратить на оплату почтовых отправлений и услуг курьеров.

Львиная долю потребления платных услуг приходится «коммуналку», транспорт, бытовые и телекоммуникационные услуги. Их суммарная доля в общем объеме составила 79,8 процента.