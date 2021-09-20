84 кг батареек, 72 кг техники и 4 машины одежды для сирот: в Воронеже подвели итоги эколого-благотворительной акции

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Экологи-волонтеры подвели итоги акции по сбору вторичного сырья и вещей для благотворительного фонда «Общие Дети». Мероприятие состоялось в воскресенье в парке «Алые паруса».
- Не смотря на непрекращающийся дождь, в течение двух часов площадку акции, организованную в парке «Алые Паруса» посетили более трехсот человек! – поделились радостью организаторы.
А итоги экологического мероприятия таковы:
Блистеры - 21,15 кг
Зубные щетки - 6,05 кг
Тюбики - 6,85 кг
Фольгированная упаковка - 9,35 кг
Электротехника -72, 5 кг
Батарейки - 84,3 кг
Фольгированные шары - 1 коробка
Вещи на благотворительность - 4 машины
Кроме традиционного приема вторичного сырья воронежцы могли на акции обменяться книгами и растениями.
- Вы не представляете, как приятно было видеть ваши улыбки на лицах, видеть как люди уходили, прижимая к себе горшочек с цветком, - продолжают волонтеры.
Организаторы поблагодарили всех, кто откликнулся на приглашение и в долждивый день посетил мероприятие.