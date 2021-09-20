Жители Воронежской области теперь могут задать вопросы о капремонте в телеграм-канале

По многим вопросам капремонта теперь можно получить консультацию онлайн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов запустил свой телеграм-канал. Там жители многоэтажек теперь смогут получать информацию о капремонте. Электронный онлайн-консультант даст ответы на часто задаваемые вопросы.

В частности, можно узнать, можно ли получить рассрочку погашения задолженности по взносам на капремонт, как изменить собственника помещений в квитанции, куда направлять замечания к качеству ремонтных работ.

Для этого нужно открыть канал регионального Фонда и нажать на закрепленную ссылку «Ваш онлайн-консультант». Онлайн-консультант в телеграм-канале работает круглосуточно.

Если ответов электронного консультанта окажется недостаточно, то любой житель многоквартирного дома по-прежнему может воспользоваться единым номером для приема звонков граждан 8 (473) 260-22-14. А также обратиться в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области по адресу: Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 18, 4 этаж.