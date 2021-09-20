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Общество20 сентября 2021 17:27

В Воронеже установили "народный" памятник Аркадию Давидовичу

Деньги на монумент собрали почитатели таланта афориста
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Страница сообщества "Аркадий Давидович и послушники" в соцсети "Вконтакте"

Страница сообщества "Аркадий Давидович и послушники" в соцсети "Вконтакте"

Поклонники таланта Аркадия Давидовича сообщили об установке памятника на могиле своего кумира на Еврейском кладбище в Воронеже. Деньги на заказ и установку монумента собирали простые граждане. Кто по 100 рублей, кто мог – больше. Имена всех жертвователей перечислили в сообщении в группе поклонников Аркадия Давидовича в соцсети «Вконтакте».

- В последние дни собралась сумма, обеспечившая не только установку, но и достойное обустройство могилы и даже ее озеленение, которое еще предстоит осуществить.

А вот официальное открытие памятника пока пришлось пока отложить из-за непогоды.

Напомним автор известных афоризмов Аркадий Давидович умер 24 февраля этого года от осложнений коронавируса.