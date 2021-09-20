Фарм-клуб воронежского «Бурана» начал сезон с двух побед

Первые два матча сезона у "Россоши" получились удачными. Фото: с сайта ХК «Буран»

18 и 19 сентября хоккейный клуб «Россошь» стартовал в новом сезоне первенства Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ). Соперник был не самым сложным. Мурманская «Арктика» - новичок в НМХЛ.

Первая встреча завершилась уверенной победой россошанцев – 4:1. Три шайбы забросил Илья Богачук, еще один гол у «Россоши» на счету Михаила Кабата. Вратарь Семен Коршенбойм сыграл уверенно, но «сухарь» все же сохранить не смог.

Второй матч выдался гораздо более упорным. На этот раз мурманские хоккеисты трижды огорчили еще одного вратаря «Россоши» Антона Зюзина. Однако сами хозяева ледовой площадки снова забросили четыре. Отличились Илья Богачук, Дмитрий Попов, Даниил Марков и Захар Пульченко. Итог – 4:3. Пока у «Россоши» 100-ный результат.