В Воронеже после ливня затопило дворы и улицы

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Днем 20 сентября в Воронеже прошел сильный дождь, вызвавший подтопления во многих местах в городе. Кроме традиционных низин, как дорога под виадуком на улице Шишкова, озеро разлилось на тротуаре и проезжей части Московского проспекта в районе Центрального автовокзала, а жители Советского района сообщили о потопе на улице Маршака, 21.

В мэрии оперативно прокомментировали ситуацию, сообщив, что в тех местах, где нет ливневки, откачивать воду будут с помощью мотпомп. Во всех остальных – надо набраться терпения и подождать, от 20 минут до 2-3 часов. Именно столько времени требуется системе ливневой канализации, чтобы справиться с последствиями ливня.

В пресс-службе также рассказали, что ливневую канализацию, протяженность которой составляет более 210 километров, осенью приходится дополнительно чистить от засоров опавшими листьями.