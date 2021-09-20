Умер бывший врач воронежского «Факела»

Олегу Голубеву было 56 лет. Фото: с сайта ФК "Факел"

Умер спортивный медик Олег Голубев. Он работал как в провинциальных клубах СКВО, ФК «Ростов», так и в столичных «Спартаке» и «Динамо». С 2014-го по 2017 год он был врачом «Факела». Олегу Голубеву было 56 лет.

Футбольный клуб «Факел» принес искренние соболезнования родным и близким Олега Викторовича.

Напомним, в 2021 году ушел из жизни известный воронежский футболист Геннадий Семин, также много лет отдавший «Факелу». Ему было 53 года. В честь игрока возле стадиона, на стене фан-шопа появилось граффити с его изображением.