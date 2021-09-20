В Воронежской области пройдет неделя детской безопасности

В Воронеже стартовала профилактическая акция по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудники Госавтоинспекции расскажут школьникам и дошколятам о правилах безопасного поведения на улице и дорогах. А их родителям на собраниях - об основных ошибках в поведении детей на дороге, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям. Взрослым также напомнят о важности использования автокресел при перевозке детей в салоне машины.

- Особое внимание детей автоинспекторы уделят безопасному использованию современных средств передвижения, расскажут о принципе действия световозвращающих элементов и необходимости их использования в темное время суток, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - С учениками начальных классов автоинспекторы проработают схемы безопасных маршрутов «дом-школа-дом» и проведут пешеходные экскурсии с детьми на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций.

По данным полиции, за 8 месяцев 2021 года на территории области зарегистрировано 218 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 6 несовершеннолетних погибли и 246 получили ранения.