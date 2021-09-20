В Воронежской области дети рискуют жизнями, играя в развалинах бывшего Дворца культуры

Так Таловский ДК выглядит снаружи. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры Таловского района провели проверку обращения местных жителей. Люди сигнализировали о бедственном состоянии бывшего здания Дома культуры. Теперь такое положение дел угрожает еще и безопасности детей.

Дом Культуры располагается на площади 3022 квадратных метра. Закреплен он за опытной станцией «Докучаевское». Когда ДК действовал, там были концертный зал, бассейн, спортзал, библиотека, располагались общежития. Теперь же здание заброшено уже десять лет. Сейчас оно полуразрушено, рядом с ним раскинулись дикие заросли. Однако это не мешает детям залезать туда и устраивать игры. Весьма опасные, так как в любой момент ветхое здание может обвалиться.

А такой он внутри. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В то же время, как выяснили в прокуратуре, документация о прекращении эксплуатации ДК отсутствует. А о безопасности заброшенного здания или хотя бы о его ограждении, чтобы туда не ходили дети, никто не заботится.

Прокуратура Таловского района внесла представление в адрес руководства ФГБУ «опытная станция «Докучаевское» с требованием об устранении нарушений закона.