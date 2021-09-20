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Происшествия20 сентября 2021 15:43

Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств массового ДТП в Воронежской области

В аварии микроавтобуса с грузовиком пострадало 12 человек
Евгения ФРОЛОВА
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Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств аварии с участием микроавтобуса и грузовика на трассе «М-4 Дон» в Богучарском районе, в которой пострадали 12 человек. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 20 сентября.

Процессуальной проверкой занимаются полицейские.

Напомним, авария случилась вечером в воскресенье, 19 сентября. Грузовик «Шакман» при повороте налево врезался в попутный микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter». «Мерседес» отбросило на разделительную полосу прямо в стоявший «КамАЗ». В итоге в больницу попали 12 пассажиров микроавтобуса, в числе которых двое детей 12 и 17 лет.