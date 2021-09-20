В Воронеже мужчина, поймавший 100 рыб в водохранилище, заплатит за это штраф в 300 тысяч рублей

Рыбалка с сетью дорого обойдется 57-летнему мужчине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мировом суде Левобережного района вынесли приговор 57-летнему рыбаку. В июне 2021 года он выловил с помощью сетей более 100 рыб из Воронежского водохранилища. Тем самым, по данным следствия, он причинил ущерб биоресурсам этого и так уже многострадального водоема на сумму более 177 тысяч рублей.

Мужчина отвечал перед судом по п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба». Его признали виновным и приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура Левобережного района готовит иск о взыскании с рыбака суммы причиненного им ущерба.

Таким образом, каждая пойманная рыбка может стоить мужчине почти 5 тысяч рублей.