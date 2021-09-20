Воронежцам рассказали, почему пока не дадут отопление в жилые дома

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По данным на конец прошлой недели, жилые дома Воронежа на 85% готовы к началу отопительного сезона. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Ранее темпы проведения подготовительных работ вызывали у чиновников опасения. Однако, в последние дни ситуация изменилась в лучшую сторону.

Напомним, в понедельник стало известно о старте отопительного сезона в учреждениях соцсферы. Детсады, школы, больницы города начнут обогревать с 20 сентября.

А вот о пуске тепла в жилые дома речи пока не идет. В администрации ждут, когда среднесуточная температура опустится до +8 и ниже. Ведь начало отопительного сезона сразу отразится на счетах за коммуналку и не все горожане готовы переплачивать за комфорт.