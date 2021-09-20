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Происшествия20 сентября 2021 15:10

В Воронежской области разыскивают 287 преступников

Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

По данным прокуратуры, в розыске за совершение преступлений на территории Воронежской области на этот момент находятся 287 лиц.

С начала года полиция объявляла в розыск 492 преступника, из которых 135 уклонялись от суда, а остальные – от органов предварительного расследования. Найти на данный момент удалось 195 человек. По-прежнему числятся в розыске 286. Седи них 12 разыскивается за совершение убийств, 101 – за кражи и мошенничества, 30 – за грабежи и разбойные нападения и 8 – за изнасилования.