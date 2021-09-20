В воронежских школах проинструктируют персонал из-за стрельбы в Пермском вузе

В образовательных учреждениях Воронежа на фоне трагедии в пермском вузе проведут дополнительные инструктажи персонала, в том числе и с сотрудниками ЧОПов. При этом усиление охранных мероприятий не планируется, сообщили в горадминистрации 20 сентября.

В мэрии напомнили, что еще в 2020 году за счет бюджетных средств все школы города были переведены на круглосуточную круглогодичную охрану силами ЧОО. Тогда же по каждому объекту разработали и согласованы паспорта безопасности. В школах установлены системы видеонаблюдения и тревожные кнопки. С полицией заключены договоры на мгновенное реагирование. А в сами здания организован пропускной режим.