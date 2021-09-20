Четыре транспортных предприятия могут лишиться контрактов на обслуживание воронежских маршрутов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Сразу четыре предприятия, обслуживающие маршруты Воронежа, могут лишиться контрактов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Речь идет о транспортных компаниях Автолайн+, ВГТК, ВТК, Отдых+.

В горадминистрации уточнили, что главной претензией к работе компаний стало невыполнение сводного расписания, из-за чего горожанам приходится подолгу ждать автобус на остановке.

- Если перевозчики покажут улучшение ситуации, то в течение 10 дней контракты на обслуживание маршрутов могут быть отозваны, - отметили в пресс-службе мэрии. - Перевозчики предупреждены о серьезности ситуации, ведь за весь срок действия контракта подобное уведомление может быть отозвано лишь один раз.

Компания Автолайн+ обслуживает маршруты 3В, 5А, 37А, 47, 49Б, 49М, 53С, 58В, 59А, 60Б, 60С, 64А, 65, 65А, 67А, 68Т, 68ТС, 78А, 88А, 90, 104, 105, 125, 125А, ВГТК - 42, 57В, 61, 122, ВТК - 3, 5, 20М, 27, 41, 48, 70А, 96, Отдых+ - 7С, 17, 33, 43, 83, 87.