Фонд капремонта прокомментировал ситуацию с затоплением воронежской 12-этажки

Фото - пресс-центр ЖКХ

Фонд капремонта виной в затоплении 12-этажки на Студенческой, 34 назвал сильные порывы ветра, которые порвали влагоизоляционный материал на крыше. По их официальной информации подрядчик подготовил кровлю к осадкам, прокомментировали в пресс-службе Фонда капремонта в понедельник, 20 сентября.

Правда, когда точно дадут свет жителям 88 квартир, не подсказали. В ФКН уточнили, что в доме установлен дизельный генератор и будет задействован еще один. Сейчас ведутся экстренные работы по просушке электрических щитков и предотвращению повторного протекания воды внутрь многоэтажки.

Также в ФКН пообещали, что причиненный ущерб жильцам залитых квартир будет возмещен по договоренности либо деньгами, либо ремонтом.

– Ситуация находится на особом контроле Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. Выполненные подрядчиком работы будут оплачены только после предъявления расписок жителей об отсутствии у них претензий.

Напомним, из-за ливня в эти выходные затопило 12-этажку, в которой проводился капремонт крыши. Был залит подъезд причем с 12-го по первый этаж и пострадали квартиры. Вода попала в электрощитки, поэтому дом пришлось обесточить.