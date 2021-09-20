Более 500 жителей Воронежской области могут оштрафовать за недопуск сотрудников газовой службы

На рассмотрении государственной жилищной инспекции Воронежской области находятся 516 материалов об отказе в допуске сотрудников газовой службы в жилые помещения для проведения техобслуживания и ремонта газового оборудования. Это жители Воронежа, Новоусманского, Рамонского, Лискинского, Осрогожского и Россошанского районов.

В жилинспекции добавили, что согласно закону техобслуживание газового оборудования должно проводиться 1 раз в год. О дате и времени визита жильцов уведомляют заранее.

- В течение 7 дней после получения письма гражданин должен сообщить в службу, в какой день и время ему удобно будет провести обязательное техническое обслуживание газового оборудования. Если же гражданин никак не реагирует, извещение ему направляют повторно, - рассказали в ГЖИ.

Нарушителям грозит штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, должностным лицам - от пяти до двадцати тысяч рублей, юридическим - от сорока до ста тысяч рублей.