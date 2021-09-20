Воронежец взял кредит для мошенников, опасаясь выплаты процентов

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Очередной воронежец попался на уловку мошенников, спасаясь от выплаты процентов по якобы взятому «хакерами» от его имени кредиту. Мужчина не только перевел на них оформленный на свое имя заем в 70 тысяч рублей, но и добавил 30 тысяч своих.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону 20 сентября, с жителем Северного микрорайона связались мошенники. Они сообщили, что на него оформлен кредит и предложили отменить заявку, но для этого надо было снова взять денег в долг у банка и перевести их на «безопасные счета». Аферисты пообещали, что когда задержат «хакеров», то погасят и новые заявки.

Мужчина пошел у аферистов на поводу и в общей сложности перевел им 100 тысяч рублей. Осознав, что его обманули, обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).