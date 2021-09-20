Появилось видео лучших моментов самой крупной победы воронежского «Факела» в сезоне

Только что Андрей Разборов забил свой первый гол в матче с "Кубанью". Фото: кадр с видео

Появилась нарезка опасных моментов матча «Кубань» - «Факел», завершившегося самой крупной победой воронежского клуба в сезоне – 4:0.

Особого внимания заслуживает дубль форварда «Факела» Андрея Разборова. В первом голе хорош и пас внешней стороной стопы его коллеги по линии нападения Хызыра Аппаева. Но особенно элегантен был переброс вратаря, после чего мяч парашютом опустился в сетку. Второй гол Разборова примечателен тем, что Андрей оставил в дураках сразу трех игроков обороны «Кубани».

Да и остальные два гола весьма неплохи. Аппаев открыл счет эффектным ударом из-за штрафной. А Максим Максимов, вышедший на замену, заслужил гол своей напористостью и тем, что после того, как его первый удар отбил вратарь, не выключился из эпизода.

Напомним, после крупной победы над «Кубанью» «Факел» поднялся на третье место. Впереди 25 сентября домашний матч с московским «Спартаком-2», идущим на четвертом. Игра начнется в 18.00.