Дорожники своровали больше 2 миллионов при строительстве дороги в Воронежской области

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Полицейские Бобровского района обнаружили мошенничество при строительстве дороги в селе Липовка. В мае прошлого года администрация заключила с подрядчиком контракт на ремонт дорог местного значения, в том числе работ по устройству подстилающих и выравнивающих слоев из песка и щебня, на сумму свыше 11 млн 500 тысяч рублей.

Когда заказчик проверил отчетные документы дорожников, то выяснилось, что подрядчик указал в акте приемки выполненных работ объем щебня, больше, чем потратил в реальности. Разница составила больше 2 млн 200 тысяч рублей.

Заказчик обратился в полицию. Следственный отдел ОМВД по Бобровскому району возбудил в отношении 35-летнего подозреваемого уголовное дело по статье «Мошенничество».

- В рамках расследования проведены обыски и выемки документов, имеющих значение для уголовного дела, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему гнозит до 10 лет лишения свободы.