В Воронеже мужчина упал с пятиэтажки и разбился насмерть

Сейчас тело погибшего забрали на судебно-медицинскую экспертизу. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали анонимный пост, в котором рассказали о трагедии на улице Молодогвардейцев, 12, случившейся утром в понедельник, 20 сентября:

- Упал мужчина с пятиэтажки. Сначала он ходил с пистолетом и ножом и стрелял в двери, потом люди вызвали полицию, и его забрали. На утро он вернулся, ходил и кричал, а потом забрался на крышу, зацепился и упал.

В одном из комментариев к посту девушка рассказала, что мужчина ранее был вполне адекватным, но получил травму головы, с нее-то все и началось.

В региональном управлении Следственного комитета подтвердили факт трагедии:

- Следователи проводят проверку по факту обнаружения утром около пятиэтажного дома на улице Молодогвардейцев тела 35-летнего мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Наши сотрудники провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.