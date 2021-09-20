За сутки ковидом заболели 493 человека в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Еще 493 жителя Воронежской области за минувшие сутки получили положительные тесты на COVID-19. Общее число зараженных опасной инфекцией в регионе достигло 127 995 человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб со ссылкой на статистику Роспотребнадзора в понедельник, 20 сентября.

Не обошлось без летальных исходов. Скончались от осложнений еще 29 больных коронавирусом. Всего с марта 2020 года в области от ковида погибли 5521 человек.

Выздоровели за сутки и были выписаны из стационаров и амбулаторного лечения 203 воронежца. Общее число излечившихся – 107 679 человек.