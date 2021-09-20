Глава избиркома Воронежской области дал свежую информацию об итогах выборов

В Воронеже проголосовали 33,69 процентов от общего числа избирателей. Фото: Кирилл Мишин

В понедельник, 20 сентября, председатель Избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов огласил предварительные итоги выборов. Данные уже близки к окончательным. Обработаны 99 процентов протоколов участковых комиссий.

По партийным спискам побеждает «Единая Россия» - 55,8 процентов голосов. На втором месте КПРФ – 19,69%, на третьем ЛДПР – 6,04%. Совсем немного отстала от либеральных демократов «Справедливая Россия» - 5,23% голосов и «Новые люди» (5,1%). Остальные партии не преодолели 5-ный барьер.

Что касается конкретных депутатов, то во всех четырех округах победили единороссы.

В Воронежском округе Аркадий Пономарев набрал 48,94% голосов. В Правобережном Сергей Чижов получил 52,00%; в Аннинском – у Андрея Маркова 47,42%. Ну и ожидаемо в Павловском самый высокий результат среди кандидатов у заместителя председателя Госдумы, бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева – 72,04%.

На повторных выборах депутата Воронежской областной Думы по избирательному округу № 12 большинство голосов получил видный представитель строительного сообщества Александр Трубецкой - 35,4% голосов.

Явка избирателей в целом по Воронежской области составила 53,76%, по Воронежу – 33,69%.