Марина Девятова споет воронежцам народные хиты

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеж снова приезжает «русская душой» Марина Девятова. Певица с истинно русским характером уверена, что именно в песнях, слагаемых народом, люди испокон веков выражали свои мысли, взгляды, традиции, жизненные и моральные устои.

- Русская песня лечит душу, а душа не имеет национальности, возраста и социального статуса, - считает артистка.

Каждый раз, выходя на сцену, искренняя, душевная, открытая Марина Девятова превращает обычный вечер в праздник, наполненный любовью, добротой, яркими красками и русским колоритом.

10 октября в ВКЗ Марина Девятова представит программу «Русская душой» (6+).

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